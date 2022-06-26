«Фиорентина» может подписать Умтити. Клуб рассматривает игрока «Барселоны» как замену Миленковичу

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Защитник «Барселоны» может перейти в итальянский клуб.

«Фиорентина» рассматривает кандидатуру Самюэля Умтити в качестве футболиста, который сможет заменить Николу Миленковичу.

Сербский игрок может покинуть команду из Флоренции этим летом. У него остается один год контракта, к защитнику есть интерес со стороны «Атлетико».

В окружении Умтити считается, что француз сможет показать хороший уровень в команде, умеющей играть в оборонительный футбол, об этом сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на L’Equipe.

В прошедшем сезоне Ла Лиги Умтити провел 1 матч. Его статистику можно найти здесь.

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