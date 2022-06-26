Дзаккардо о Хвиче в «Наполи»: «Таких игроков в Италии немного, в голову приходит Леау»

Экс-защитник сборной Италии Кристиан Дзаккардо высказался о .

Грузинский полузащитник заключил контракт с «Наполи», это подтвердил президент клуба.

«Я слежу за ним уже два года. Я увидел его игру в 2020-м, он сразу произвел на меня впечатление.

Я надеюсь, что он станет одним из лучших игроков такого плана. У него есть свое лицо и своя голова на плечах.

Он делает рывки, много передвигается, хорош в дриблинге. Футболистов такого типа в Италии немного. В голову приходит Леау.

Надеюсь, что Хвича станет важным для «Наполи» игроком», – сказал чемпион мира в составе сборной Италии.

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