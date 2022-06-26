Ди Мария решил перейти в «Ювентус», переговоры близки к завершению. Зарплата Анхеля – 7 млн евро

Полузащитник Анхель Ди Мария согласился перейти в «Ювентус».

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, представители аргентинца, покидающего «ПСЖ» в качестве свободного агента, сегодня дали понять, что готовы заключить сделку, в результате чего взаимодействие между сторонами пошло в более активном ключе.

Футболист принял решение играть за «Ювентус», и туринцы близки к подписанию с ним контракта на год. Зарплата составит 7 млн евро.

Ранее сообщалось, что «бьянконери» собирались отказаться от трансфера.

Ди Мария о варианте с «Ювентусом»: «Самый большой клуб в Италии. Я размышляю»