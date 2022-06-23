«Ювентус» собирается отказаться от Ди Марии. Анхель слишком долго не отвечает на предложение

Вингер Анхель Ди Мария вряд ли присоединится к .

По сведениям La Gazzetta dello Sport, туринцы собираются отказаться от дальнейшей работы над трансфером и переключиться на другие цели. Это связано с тем, что футболист слишком долго тянет с ответом на предложенные ему условия.

Утверждается, что «бьянконери» не хотели ждать дольше, чем до середины этой недели, и за это время аргентинец так ничего и не сообщил.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» дает Ди Марии контракт на год и зарплату в 7 млн евро.