«Реалу» интересен нападающий «Ботафого» Матеус. 18-летнего игрока сравнивают с Бензема

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Молодой бразильский форвард Матеус Насименто может перейти в «Реал».

Над трансфером работает ведущий скаут «Мадрида» Хуни Калафат, который ранее помог клубу подписать Винисиуса, Родриго и Федерико Вальверде.

«Реал» планирует задействовать 18-летнего нападающего в матчах молодежной команды, а затем постепенно привлекать его к основе.

В Бразилии Матеуса называют «новым Бензема». Он выступает за «Ботафого», отступные по контракту составляют 50 млн евро.

Статистику игрока, забившего 8 голов и отдавшего 2 результативных паса в 36 матчах за клуб, можно изучить здесь.

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