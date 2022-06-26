«Реалу» интересен нападающий «Ботафого» Матеус. 18-летнего игрока сравнивают с Бензема

Молодой бразильский форвард может перейти в .

Над трансфером работает ведущий скаут Хуни Калафат, который ранее помог клубу подписать Винисиуса, Родриго и .

«Реал» планирует задействовать 18-летнего нападающего в матчах молодежной команды, а затем постепенно привлекать его к основе.

В Бразилии Матеуса называют «новым Бензема». Он выступает за , отступные по контракту составляют 50 млн евро.

Статистику игрока, забившего 8 голов и отдавшего 2 результативных паса в 36 матчах за клуб, можно изучить здесь.