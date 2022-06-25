Зелимхан Бакаев: «Первый гол за «Зенит» запомню на всю жизнь»

Хавбек «Зенита» высказался после гола «Сочи» (1:1, 4:2 по пенальти).

– Зелимхан, поздравляем с победой и забитым голом! Расскажите об эмоциях в этой игре.

– Эмоции, ощущения очень хорошие, рад, что смог забить. Жаль, что в основное время не выиграли, а только по пенальти, но вообще это без разницы, главное – победа!

– Пара слов о вашем голе. Как получилось забить?

– Принял мяч, обыграл соперника – на таком уровне нужно быстро принимать решения – и забил, слава богу.

– В первом матче вы сыграли весь второй тайм, сегодня – чуть более получаса. Как вы сами оцениваете свою форму?

– Самое главное – взаимопонимание с партнерами, а это у меня становится все лучше с каждой тренировкой. В первую неделю с этим было не очень, но сейчас становится все лучше и лучше. Физическое состояние тоже становится лучше и лучше с каждым днем. Тренеры нас постепенно подводят к сезону.

– Гол, забитый в товарищеской игре, – событие для игрока?

– Конечно. Я запомню это на всю жизнь – первый гол за «Зенит». Я очень рад.

– В конце матча дети с трибун стали скандировать вашу фамилию, после свистка вы еще несколько минут раздавали автографы. Как вам петербургский прием на стадионе «Смена»?

– Мне действительно очень приятно, спасибо всем за поддержку. Я был приятно удивлен, теперь буду еще больше стараться, чтобы ощущать такую же поддержку и радовать людей, которые приходят на матчи, – сказал Бакаев.

Кубок PARI Премьер. «Зенит» обыграл «Сочи» по пенальти, Бакаев и Мелкадзе забили с игры