«Барселона» хочет продать Тринкау, но не станет этого делать, пока не решится судьба Дембеле

«Барселона» хочет продать вингера Франсишку Тринкау, но пока не может.
По сведениям Marca, 22-летний футболист, возвращающийся из «Вулверхэмптона», не входит в дальнейшие планы «блауграны», но каталонцы на данный момент не готовы его продать из-за неопределенности с будущим полузащитника Усмана Дембеле. Если Дембеле уйдет, а на его место не возьмут сильного игрока, у португальца есть шансы остаться.
В числе команд, заинтересованных в подписании Тринкау, называется «Спортинг», однако сейчас у клуба из Лиссабона нет возможности его подписать. К тому же он хотел арендовать вингера с правом выкупа, в то время как «Барселона» рассчитывала на продажу.
Со статистикой выступлений Тринкау можно ознакомиться здесь.