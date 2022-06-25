«Барселона» хочет продать Тринкау, но не станет этого делать, пока не решится судьба Дембеле

хочет продать вингера , но пока не может.

По сведениям Marca, 22-летний футболист, возвращающийся из «Вулверхэмптона», не входит в дальнейшие планы «блауграны», но каталонцы на данный момент не готовы его продать из-за неопределенности с будущим полузащитника . Если Дембеле уйдет, а на его место не возьмут сильного игрока, у португальца есть шансы остаться.

В числе команд, заинтересованных в подписании Тринкау, называется , однако сейчас у клуба из Лиссабона нет возможности его подписать. К тому же он хотел арендовать вингера с правом выкупа, в то время как «Барселона» рассчитывала на продажу.

Со статистикой выступлений Тринкау можно ознакомиться здесь.