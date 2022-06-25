Андер Эррера: «Людям нравится обсуждать «ПСЖ». Сколько тренеров сменилось у «Барсы», «Интера»? И о нестабильности не говорят»

Андер Эррера не считает «ПСЖ» нестабильным клубом из-за смены тренеров.
Ранее сообщалось, что вместо Маурисио Почеттино команду возглавит Кристоф Гальтье.
– Может, «ПСЖ» не хватает стабильности в плане тренеров?
– Нет. О «ПСЖ» говорят, потому что людям нравится обсуждать клуб. Во многих командах происходят изменения, и о нестабильности не говорят. Сколько тренеров было у «Тоттенхэма», «Интера»? Или у «Барсы»?
«ПСЖ» у всех на устах, и мы это принимаем, но я не считаю, что смена тренеров говорит о недостатке стабильности. Проект можно сохранять, даже когда меняешься, – сказал полузащитник парижан.