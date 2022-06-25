Директор «ПСЖ» о влиянии трансфера Месси: «Не можем удовлетворить спрос на футболки. Возможно, мы продаем форму одного игрока больше всех в мире»

Приход Лионеля Месси в «ПСЖ» значительно повлиял на продажи формы клуба.

«Спрос [на различные товары «ПСЖ» после прихода Месси] вырос на 30-40%. Когда происходит трансфер такого масштаба, например, Роналду переходит в «МЮ», можно подумать, что его можно отбить деньгами с продажи футболок, но это не так. Не получится выпустить много дополнительных футболок.

Мы не можем удовлетворить спрос на футболки Месси. Мы достигли потолка. Невозможно удовлетворить такой спрос.

Мы уже продаем много футболок, может быть, больше, чем любая другая команда в мире, если считать футболки одного игрока, и это выводит нас на новый уровень.

Когда подписываешь контракт с таким игроком, как Месси, спрос растет еще больше», – сказал коммерческий директор Марк Армстронг.