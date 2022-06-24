«В Бразилии геев убивают чаще всего. Я простой гражданин, не могу сдвинуть горы, покончить с преступлениями и гомофобией в футболе». Ришарлисон Барбоза об ЛГБТ

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Ришарлисон Барбоза объяснил, почему не считает нужным афишировать сексуальные предпочтения.

Ранее экс-хавбек сборной Бразилии признался в том, что встречался и с мужчинами, и с женщинами.

«Вы понимаете, почему я думаю, что порой нет необходимости вешать какие-то ярлыки на себя?

Есть серьезная проблема – умирают люди. В Бразилии геев убивают чаще, чем где-либо еще. А мы тут говорим про футбол. Но футбол – относительно небольшая сфера.

«Ах, ваши высказывания помогут делу». Нет, не помогут. Да кто вообще такой этот Ришарлисон? Я простой гражданин, у которого была неплохая карьера, но я не смогу сдвинуть горы, чтобы прекратить преступления и покончить с гомофобией в футболе», – сказал бразилец.

Экс-хавбек Бразилии Ришарлисон признался в бисексуальности: «Я встречался и с мужчиной, и с женщиной, что с того? У меня свои потребности и желания»

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