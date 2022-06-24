«Зенит» и «Локо» не получили от УЕФА несколько млн евро за еврокубки. Союз откладывает решение проблемы («СЭ»)

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УЕФА еще не в полном объеме рассчитался с «Зенитом» и «Локомотивом».

По данным «Спорт-Экспресса», команды не смогли получить часть выплат за выступление в еврокубках. Речь идет суммарно о нескольких миллионах евро. Значительная доля средств клубам ранее была переведена.

Союз европейских футбольных ассоциаций связывает задержку с тем, что некоторые спонсоры «Зенита» и «Локомотива» попали под санкции, и это осложняет работу с европейскими банками. РФС предлагает несколько вариантов перевода денег, но УЕФА откладывает решение проблемы.

При этом остальные клубы РПЛ уже получили причитающиеся им средства.

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