«Зенит» и «Локо» не получили от УЕФА несколько млн евро за еврокубки. Союз откладывает решение проблемы («СЭ»)

еще не в полном объеме рассчитался с «Зенитом» и «Локомотивом».

По данным , команды не смогли получить часть выплат за выступление в еврокубках. Речь идет суммарно о нескольких миллионах евро. Значительная доля средств клубам ранее была переведена.

Союз европейских футбольных ассоциаций связывает задержку с тем, что некоторые спонсоры и попали под санкции, и это осложняет работу с европейскими банками. РФС предлагает несколько вариантов перевода денег, но УЕФА откладывает решение проблемы.

При этом остальные клубы РПЛ уже получили причитающиеся им средства.