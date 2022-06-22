Йоканович провел первую тренировку с «Динамо». В его штаб вошли испанец Кристобаль и серб Филипович

приступил к обязанностям главного тренера .

53-летний специалист провел первую тренировку во главе московского клуба.

Помогать Йокановичу в «Динамо» будут испанец Рафаэль Кристобаль и серб Саша Филипович. Оба специалиста прилетели в Москву вместе с Йокановичем.

Кристобаль ранее помогал Йокановичу в «Фулхэме», «Шеффилд Юнайтед» и «Аль-Гарафе».

Филипович впервые вошел в тренерский штаб Йокановича. Ранее сербский специалист работал в клубе «Младость» (Нови-Сад), который по итогам прошлого сезона впервые в истории вышел в сербскую Суперлигу.

Фото: телеграм-канал «Динамо»