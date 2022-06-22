Йоканович провел первую тренировку с «Динамо». В его штаб вошли испанец Кристобаль и серб Филипович

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва фото Славиша Йоканович Футбол

Славиша Йоканович приступил к обязанностям главного тренера «Динамо».

53-летний специалист провел первую тренировку во главе московского клуба.

Помогать Йокановичу в «Динамо» будут испанец Рафаэль Кристобаль и серб Саша Филипович. Оба специалиста прилетели в Москву вместе с Йокановичем.

Кристобаль ранее помогал Йокановичу в «Фулхэме», «Шеффилд Юнайтед» и «Аль-Гарафе».

Филипович впервые вошел в тренерский штаб Йокановича. Ранее сербский специалист работал в клубе «Младость» (Нови-Сад), который по итогам прошлого сезона впервые в истории вышел в сербскую Суперлигу.

Фото: телеграм-канал «Динамо»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные