мечтает играть за «Барселону» в будущем.

– для многих игроков становился трамплином в топ-чемпионаты. Где вы видите себя через 2-3 года? Какая из ведущих лиг больше подходит вам?

– Конкретного чемпионата не назову, в Европе много хороших лиг. Главное серьезно работать и быть сфокусированным на своей цели. При таком подходе перед тобой открываются новые двери. Сейчас я сосредоточен на работе в ЦСКА.

– Можете представить, что будете играть в России как больше 10 лет?

– У каждого свои цели и мечты. Кто-то счастлив всю карьеру играть в России. У меня тоже есть моя мечта – играть в «Барселоне». Своей хорошей игрой за ЦСКА я могу приблизиться к ней. Не знаю, сколько займет у меня этот путь три года, пять лет или больше. Сейчас я очень счастлив в ЦСКА, но каждый игрок должен ставить перед собой максимальные цели, – сказал колумбиец.