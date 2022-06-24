Дюков о расширении РПЛ: «С точки зрения спортивных ожиданий нет и 16 команд в чемпионате»

Президент РФС Александр Дюков высказался о возможном расширении Премьер-лиги.

«В перспективе я вижу возможность для расширения до 18 клубов, но нам нужно 20–25 клубов, которые были бы готовы играть в высшей лиге и с финансовой, и с инфраструктурной точки зрения. Чтобы были сильные директора, скауты, тренеры, которые могли бы ставить агрессивный футбол.

Мое мнение: когда я увижу такое количество клубов, такое количество тренеров, то я поддержу расширение. Вы возьмите статистику и посмотрите показатели, которые демонстрируют степень агрессивности и интенсивности, и сравните с клубами второго эшелона топовых лиг. Сейчас с точки зрения спортивных ожиданий нет и 16 команд в нашем чемпионате.

Сокращать лигу тоже будет неправильно – клубы выступят против. Определенные вещи меняются, в команды приходят тренеры, которые видят футбол более современно. Может, должен пройти сезон-два, чтобы ситуация изменилась», – заявил Дюков.