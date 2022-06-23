«Ньюкасл» купил вратаря сборной Англии и «Бернли» Поупа за 10 млн фунтов

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Вратарь Ник Поуп останется в АПЛ, несмотря на вылет «Бернли» в Чемпионшип.

30-летний голкипер перешел в «Ньюкасл», заключив контракт на четыре года.

По сведениям Sky Sports, трансфер обошелся «сорокам» в 10 млн фунтов. Утверждается, что вратарь хотел остаться в высшей лиге, чтобы сохранить шансы на попадание на ЧМ-2022 в составе сборной Англии.

В минувшем сезоне Поуп провел 36 игр в АПЛ, пропустив 47 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: официальный сайт «Ньюкасла»

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