«Ньюкасл» купил вратаря сборной Англии и «Бернли» Поупа за 10 млн фунтов

Вратарь Ник Поуп останется в АПЛ, несмотря на вылет в Чемпионшип.

30-летний голкипер перешел в «Ньюкасл», заключив контракт на четыре года.

По сведениям Sky Sports, трансфер обошелся «сорокам» в 10 млн фунтов. Утверждается, что вратарь хотел остаться в высшей лиге, чтобы сохранить шансы на попадание на ЧМ-2022 в составе сборной Англии.

В минувшем сезоне Поуп провел 36 игр в АПЛ, пропустив 47 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: официальный сайт