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«ПСЖ» организовал для нескольких сотен ультрас поездку на финальные матчи КЧМ в США. Предложение стоимостью 500 евро включает перелет, проживание и билеты

«ПСЖ» предложил своим ультрас поездку на финальные матчи клубного ЧМ.

В среду «ПСЖ» сыграет с «Реалом» в полуфинале турнира. Финальный матч пройдет в воскресенье, 13 июля.

По данным RMC Sport, парижский клуб организовал для нескольких сотен своих ультрас поездку в США на решающие матчи клубного чемпионата мира.

Предложение стоимостью 500 евро включает перелет из Парижа в Нью-Йорк туда и обратно, проживание в отеле, трансфер, билет на матч с «Реалом» и посещение финального матча в случае победы «ПСЖ» в полуфинале. Сообщается, что во вторник болельщики, согласившиеся на предложение клуба, вылетели в США.

Как сообщили в клубе, изначально планы по организации поездки для фанатов планировалось сохранить в тайне.

«Мы не афишировали это, но хотели сделать жест, чтобы отблагодарить наших самых преданных болельщиков», – сказал представитель «ПСЖ».

Кто выйдет в финал клубного ЧМ: «Реал» или «ПСЖ»?1284 голоса
Реал МадридРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: RMC Sport
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