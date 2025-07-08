«ПСЖ» организовал для нескольких сотен ультрас поездку на финальные матчи КЧМ в США. Предложение стоимостью 500 евро включает перелет, проживание и билеты
В среду «ПСЖ» сыграет с «Реалом» в полуфинале турнира. Финальный матч пройдет в воскресенье, 13 июля.
По данным RMC Sport, парижский клуб организовал для нескольких сотен своих ультрас поездку в США на решающие матчи клубного чемпионата мира.
Предложение стоимостью 500 евро включает перелет из Парижа в Нью-Йорк туда и обратно, проживание в отеле, трансфер, билет на матч с «Реалом» и посещение финального матча в случае победы «ПСЖ» в полуфинале. Сообщается, что во вторник болельщики, согласившиеся на предложение клуба, вылетели в США.
Как сообщили в клубе, изначально планы по организации поездки для фанатов планировалось сохранить в тайне.
«Мы не афишировали это, но хотели сделать жест, чтобы отблагодарить наших самых преданных болельщиков», – сказал представитель «ПСЖ».