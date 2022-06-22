Президент «ПСЖ» о Месси: «Это был не лучший его сезон, но он открыл для себя новую страну, команду, культуру. В следующем сезоне мы увидим лучшего Лионеля в истории»

высказался о первом сезоне в .

– Месси заслуживает отдельного обсуждения. Провал или год адаптации?

– Не может быть такого разговора о человеке с семью «Золотыми мячами». Месси сотворил историю. Это был не лучший его сезон, но после более чем двадцати лет в «Барселоне» он открыл для себя новую страну, новый город, новую лигу, новую команду, новую культуру. Его семья – тоже.

Он также переболел коронавирусом. Это было нелегко. В следующем сезоне мы увидим лучшего Месси в истории.

Эта сделка стала успешной с финансовой точки зрения уже в первый год. То же самое будет и с Мбаппе», – сказал президент «ПСЖ» La Gazzetta dello Sport.