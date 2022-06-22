Вильена приостановит контракт с «Краснодаром». Игрок хочет остаться в «Эспаньоле»

Тонни Вильена не намерен возвращаться в «Краснодар».
Вторую половину прошедшего сезона полузащитник провел в аренде в «Эспаньоле». По информации «РБ Спорт», игрок намерен воспользоваться правом приостановки контракта с российским клубом до 2023 года и остаться в испанской команде.
В арендном соглашении был пункт выкупа за 2,5 миллиона евро, но «Эспаньол» хочет подписать игрока бесплатно.
В прошедшем сезоне Ла Лиги 27-летний футболист провел 17 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Его статистика – здесь.