Вильена приостановит контракт с «Краснодаром». Игрок хочет остаться в «Эспаньоле»

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Тонни Вильена не намерен возвращаться в «Краснодар»

Вторую половину прошедшего сезона полузащитник провел в аренде в «Эспаньоле». По информации «РБ Спорт», игрок намерен воспользоваться правом приостановки контракта с российским клубом до 2023 года и остаться в испанской команде. 

В арендном соглашении был пункт выкупа за 2,5 миллиона евро, но «Эспаньол» хочет подписать игрока бесплатно. 

В прошедшем сезоне Ла Лиги 27-летний футболист провел 17 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Его статистика – здесь

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