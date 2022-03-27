Выкуп Вильены у «Краснодара» обойдется «Эспаньолу» в 2,5 млн евро

Теги премьер-лига Россия Эспаньол Ла Лига возможные трансферы Краснодар Тонни Вильена Футбол

Стала известна сумма, за которую «Эспаньол» может выкупить полузащитника Тонни Вильену.

По информации As, хавбек, с января выступающий в Испании на правах аренды, может быть приобретен у «Краснодара» за 2,5 млн евро в соответствии с соглашением между клубами.

При этом подчеркивается, что существует неопределенность насчет того, какая судьба в принципе ожидает контракты легионеров с российскими командами.

За 8 матчей в Ла Лиге нидерландский футболист забил 1 гол и отдал 1 результативный пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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