«Бавария» представит Мане в среду на «Альянц-Арене»

в ближайшие дни перейдет в «Баварию» из «Ливерпуля».

По данным kicker, в среду футболиста представят в качестве игрока мюнхенского клуба на «Альянц-Арене».

Отмечается, что планирует использовать Мане на флангах атаки. Садьо – не замена форварду Роберту Левандовскому, а, скорее, альтернатива на эту позицию, так как он играл на этой позиции в .

Как стало известно ранее, во вторник Садьо пройдет медосмотр и подпишет контракт с «Баварией».

В минувшем сезоне 30-летний футболист провел 50 матчей за клуб во всех турнирах, забил 23 гола и отдал 2 передачи. Статистику Мане можно изучить здесь.