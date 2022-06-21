Раноккия перешел из «Интера» в «Монцу» Берлускони

перешел из в «Монцу».

В конце июня истекает срок контракта 34-летнего игрока с «нерадзурри», поэтому новичку Серии А он достался бесплатно.

Со своим новым клубом итальянец заключил контракт до лета 2024 года.

Раноккия выступал за «Интер» с 2010 года, за это время он трижды уходил в аренду – в , «Сампдорию» и .

В общей сложности он провел за миланскую команду 223 матча во всех турнирах.

, владельцем которой является , впервые в своей истории сыграет в Серии А.

Фото: официальный сайт «Монцы»