Раноккия перешел из «Интера» в «Монцу» Берлускони

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Андреа Раноккия перешел из «Интера» в «Монцу».

В конце июня истекает срок контракта 34-летнего игрока с «нерадзурри», поэтому новичку Серии А он достался бесплатно.

Со своим новым клубом итальянец заключил контракт до лета 2024 года.

Раноккия выступал за «Интер» с 2010 года, за это время он трижды уходил в аренду – в «Дженоа», «Сампдорию» и «Халл».

В общей сложности он провел за миланскую команду 223 матча во всех турнирах.

«Монца», владельцем которой является Сильвио Берлускони, впервые в своей истории сыграет в Серии А.

Фото: официальный сайт «Монцы»

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