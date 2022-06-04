Боец UFC Пимблетт о финале ЛЧ: «Никогда не боялся так, как после выхода со стадиона. Там бегали мужчины с мачете и ножами, можно сравнить с фильмом «Судная ночь»

Боец UFC Пэдди Пимблетт рассказал о переживаниях после финала Лиги чемпионов.

Уроженец Ливерпуля посетил игру на «Стад де Франс», в которой обыграл со счетом 1:0.

«Когда мы вышли со стадиона, там бегали группы из 30 мужчин, некоторые были вооружены мачете, ножами, прутьями и так далее.

Нужно было просто попытаться уйти подальше, но людей укладывали на землю и отбирали у них часы.

Но даже до матча я видел, как у некоторых людей выхватывали билеты. Ну и попасть на стадион, очевидно, было непросто из-за того, что полиция использовала слезоточивый газ.

Проходы, через которые можно было попасть на стадион, были узкими, это просто абсурд. Туда протискивались тысячи и тысячи людей, и когда мы спрашивали у полиции, что происходит, то в ответ слышали только смех.

Я никогда не боялся за себя и окружающих меня людей так, как в субботу вечером, когда выходил со стадиона. Я могу сравнить это только с фильмом «Судная ночь», в котором людям разрешалось 12 часов делать что угодно. Никакие законы в течение 12 часов не действуют, делай что хочешь.

Я никогда больше не собираюсь возвращаться на этот стадион. И никогда не поехал бы в Париж с дамой. Говорят, это романтичное место, но после такого я бы туда ее не повез», – заявил Пимблетт.

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