Президент «Урала» об отказе РПЛ от расширения: «Свое решение продавили столичные клубы, голос провинции не был услышан»

Президент прокомментировал отказ клубов от расширения РПЛ.

Вчера на общем собрании клубов по предложению «Урала» прошло голосование по вопросу увеличения числа участников РПЛ с сезона-2023/24. Большинство клубов высказались против этой инициативы.

«К сожалению, голос футбольной провинции вновь не был услышан, свое решение продавили столичные клубы, которым расширение в силу ряда причин не интересно.

Мы остаемся при своем мнении. Увеличение числа участников РПЛ необходимо: в России достаточно качественных футболистов, способных играть в РПЛ, им нужно дать шанс. А болельщики в крупных городах страны достойны того, чтобы на своих стадионах регулярно видеть лучшие российские клубы.

Без увеличения числа клубов в развитие футбола в стране невозможно», – заявил .