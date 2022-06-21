Президент «Урала» об отказе РПЛ от расширения: «Свое решение продавили столичные клубы, голос провинции не был услышан»

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Президент «Урала» прокомментировал отказ клубов от расширения РПЛ.

Вчера на общем собрании клубов по предложению «Урала» прошло голосование по вопросу увеличения числа участников РПЛ с сезона-2023/24. Большинство клубов высказались против этой инициативы.

«К сожалению, голос футбольной провинции вновь не был услышан, свое решение продавили столичные клубы, которым расширение в силу ряда причин не интересно.

Мы остаемся при своем мнении. Увеличение числа участников РПЛ необходимо: в России достаточно качественных футболистов, способных играть в РПЛ, им нужно дать шанс. А болельщики в крупных городах страны достойны того, чтобы на своих стадионах регулярно видеть лучшие российские клубы.

Без увеличения числа клубов в РПЛ развитие футбола в стране невозможно», – заявил Григорий Иванов.

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