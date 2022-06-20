Уткин об отказе клубов от расширения РПЛ: «Григорий Иванов не аргументирует свою точку зрения, слов «проект» и «презентация», скорее всего, не знает. Но он человек упорный»

отреагировал на отказ клубов от расширения лиги.

Большинство клубов выступили против расширения на общем собрании. Инициатором обсуждения этой идеи был .

«Стоит ли удивляться, что предложение Григория Иванова по расширению лиги до 18 команд, которое он, отчаявшись, предложил ну хотя бы с сезона-2023/24, отклонено.

Дело ведь в том, что никак не аргументирует свою точку зрения и ничего нового в его словах не появляется. Слов «проект» или «презентация» Григорий, скорее всего, не знает.

Он просто повторяет и повторяет. Ну, повторить в ответ «нет» ведь совсем не трудно. Правда, Иванов человек упорный и вполне может еще разок зайти на тему. И еще. И еще.

Об этом есть классный анекдот.

– Очень хочется накатить. Ты как?

– Прости, сейчас ну совершенно не хочется. Нет.

– (спустя секунду) А сейчас?» – написал журналист в своем телеграм-канале.