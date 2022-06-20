Уткин об отказе клубов от расширения РПЛ: «Григорий Иванов не аргументирует свою точку зрения, слов «проект» и «презентация», скорее всего, не знает. Но он человек упорный»

Василий Уткин отреагировал на отказ клубов РПЛ от расширения лиги.
Большинство клубов выступили против расширения на общем собрании. Инициатором обсуждения этой идеи был «Урал».
«Стоит ли удивляться, что предложение Григория Иванова по расширению лиги до 18 команд, которое он, отчаявшись, предложил ну хотя бы с сезона-2023/24, отклонено.
Дело ведь в том, что Григорий Иванов никак не аргументирует свою точку зрения и ничего нового в его словах не появляется. Слов «проект» или «презентация» Григорий, скорее всего, не знает.
Он просто повторяет и повторяет. Ну, повторить в ответ «нет» ведь совсем не трудно. Правда, Иванов человек упорный и вполне может еще разок зайти на тему. И еще. И еще.
Об этом есть классный анекдот.
– Очень хочется накатить. Ты как?
– Прости, сейчас ну совершенно не хочется. Нет.
– (спустя секунду) А сейчас?» – написал журналист в своем телеграм-канале.