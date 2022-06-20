Председатель совета директоров «Челси» Бак уйдет с поста, который занимал с 2003-го. Он станет старшим советником

Теги Челси премьер-лига Англия отставки Брюс Бак Футбол

Брюс Бак покинет должность председателя совета директоров «Челси»

76-летний менеджер 30 июня покинет пост, который занимал с 2003 года. Он перейдет на должность старшего советника. 

«Я горжусь тем, что помог «Челси» добиться больших успехов на поле и оказать положительное влияние на общество. 

Сейчас самое подходящее время уйти в отставку и позволить новым собственникам опираться на прочные основы, которые у нас есть.

У владельцев есть убедительное видение будущего «Челси», и я с нетерпением жду возможности помочь им достичь его в своей новой роли вместе с нашим невероятным персоналом, игроками, тренерами и болельщиками», – сказал Бак.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные