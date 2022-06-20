Педри: «Некоторые довольны победой, и им без разницы, как они это делают. «Барса» хочет выигрывать, но со своей идеей. Это мне нравится больше»

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Педри рассказал, что ему нравится в стиле игры «Барселоны».

«Я бы пытался играть в свой футбол в любом клубе, но в другом месте мне действительно было бы сложнее.

Некоторые клубы довольны победой, и им без разницы, как они это делают. «Барселона» хочет выигрывать, но через владение мячом и создание моментов, со своей идеей. Такой футбол мне нравится больше.

У Хави очень четкие идея и модель. Он очень ясно дает понять, что должен делать каждый из нас. Он пытается привить нам то, что делал сам, когда играл, а за его игрой было просто невероятно наблюдать», – сказал полузащитник «Барселоны».

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