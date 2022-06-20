рассказал о своей музыкальной карьере.

– В России вас помнят по футбольной карьере. Но после вы стали диджеем, появлялись на ТВ, работали агентом... Давайте зафиксируем: чем вы занимаетесь сейчас?

– Для примера могу рассказать, что буду делать сегодня. До интервью с вами я писал футбольные прогнозы. После мне нужно забрать младшего сына из школы. Потом поеду в парикмахерскую – я недавно сменил имидж, поменял прическу и должен выглядеть на все сто.

Дальше мне нужно готовиться к музыкальным выступлениям. Скоро у меня концерт в Торонто – там меня очень ждут. Я просто не могу никого подвести. Примерно так расписан каждый день.

– Сколько людей приходят на ваши выступления?

– Зависит от площадки. Когда выступал на фестивалях в России – там могли быть десятки тысяч людей. Если играю в ночных клубах или дорогих ресторанах, то, конечно, аудитория не такая.

– Мы знаем кучу примеров, когда футболист завершает карьеру и пропадает. У вас по-другому: музыкальная карьера, жизнь в США. Было сложно все поменять и начать сначала?

– Главное – захотеть. Но было, конечно, непросто. Я 45 лет работал на свое имя в одной стране. А потом переехал, и все началось заново. В России многие не понимали, кто я: известный диджей или футболист. Здесь, в США, конечно, таких вопросов не задают, – сказал бывший вратарь и сборной России.