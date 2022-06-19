Нигматуллин о переезде в США: «Майами – идеальный город, круглый год лето, теплый океан, но жить тут – дорого. Я люблю Россию и часто возвращаюсь»

рассказал о переезде В США.

– Почему выбрали для жизни Майами, а не, например, Нью-Йорк?

– Для меня Майами – идеальный город. Здесь круглый год лето! Теплый океан: можно купаться целый день.

Многие в шутку называют Майами тупиком для счастливых – здесь идеальная атмосфера. Но есть и обратная сторона: нужно много работать. Жить в Майами – дорогое удовольствие.

– Скучаете по России?

– Конечно. Я люблю свою страну и часто возвращаюсь. В Штатах мне очень не хватает татарской выпечки! Борщ и пельмени в Майами я еще могу найти, но вот эчпочмак – нет...

Хотя когда был в Нью-Йорке, то видел заведение с татарской выпечкой, но, к сожалению, качество так себе. На троечку с минусом.

– Майами – центр притяжения мировых звезд. Встречали в городе кого-то из селебрити?

– С Дэвидом Бекхэмом не пересекались. Но часто вижу дом Месси.

Знаю, что он купил здесь и вторую квартиру. Причем обе находятся в русском районе. Судя по всему, готовится к переходу в .

На самом деле это стереотип: многие думают, что селебрити тусуются целыми днями и их можно встретить на улице. На самом деле звезд здесь полно, но они ведут довольно затворнический образ жизни, – сказал бывший вратарь и сборной России.