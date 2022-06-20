Агент Барбоза считает, что Захарян стоит не менее 25 млн евро: «Все топ-клубы Европы следят за ним»

оценил вероятность ухода хавбека в зарубежный клуб.

– Естественно, все топ-клубы Европы знают Захаряна, следят [за ним]. Если он уйдет этим летом, я не удивлюсь.

— Где, кроме Испании, есть интерес?

— В Италии. От топ-клубов, которые играют в еврокубках.

— В Португалии Арсен может оказаться?

— У нас все понимают, что это уже слишком дорогой игрок, чтобы он мог попасть в чемпионат Португалии. Политика наших топ-команд такая, что покупать надо дешево, а продавать дорого. Захарян этому критерию уже не соответствует.

— Сколько он может стоить сейчас?

— Думаю, не меньше 25 млн евро.

— Санкции от УЕФА не снизят цену?

— Думаю, нет. Он имеет возможность переходить и играть без ограничений. Это большой талант. Не вижу моментов, которые бы могли помешать ему заиграть в Европе. У него все есть, — сказал футбольный агент.