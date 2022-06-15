Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал, как распоряжается деньгами.
– Что у тебя за машина?
– БМВ «Пятерка». Покупал ее в автосалоне, за свои деньги, но советовался с отцом.
– Первая твоя машина?
– Да.
– Почему именно она?
– Я давно хотел себе именно такую. Для первой машины хороший вариант.
– Как распоряжаешься своими деньгами: отдаешь родителям или сам?
– Сам. Родителям скидываю сколько попросят. Нет такого, что у меня отец забирает все деньги и выдает определенную сумму каждый месяц. Это мой заработок, но почти всегда отдаю родителям половину или даже больше половины.
– Сколько обычно тратишь в месяц?
– У меня небольшая зарплата – испуга от цифр точно не будет. В месяц не трачу какую-то стабильную сумму. Каждый раз по-разному, – сказал Захарян.