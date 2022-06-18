Президент «Милана»: «Серия А стала Серией Б среди остальных топ-лиг. У нас нет своих Месси и Мбаппе, потому что мы не можем их себе позволить»

Президент Паоло Скарони рассказал о недостатках чемпионата Италии.

«Наша Серия А стала Серией Б в сравнении с другими топ-лигами Европы. Все они в той или иной степени обогнали нас за последние 20 лет.

В результате мы предлагаем не лучший продукт, у нас нет своих Месси и Мбаппе, потому что мы не можем их себе позволить. Если все продолжится в том же духе, мы будем все сильнее отставать от футбольной элиты.

Нам нужно предоставлять людям продукт, который будет их развлекать. Футбол – это шоу, а для шоу нужны привлекательные стадионы: хорошо освещенные, всегда полные зрителей, современные, не слишком огромные и не слишком маленькие. Но создавать инфраструктуру в Италии тяжело. Уходит много времени на согласования, разрешения, даже на местный референдум.

Также шоу должно по большей части состоять из игрового времени, а перерывов должно быть немного. В феврале чистое время матча «Милан» – «Удинезе» составило 48 минут 38 секунд. Из 97 минут. Это навевает скуку. Судьи должны вносить свой вклад в эту работу», – сказал Скарони Il Foglio.