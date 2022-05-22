Осинькин о 8-м месте «Крыльев»: «Каждый из ребят прибавил, но может прибавить еще»

прокомментировал поражение от «Локомотива» (0:1).

Главный тренер самарского клуба высказался после заключительного матча сезона , в котором волжане заняли 8-е место.

– В первом тайме можно сказать, что игра нам удалась. Было много моментов. Но все же мы могли быть лучше. На ход матча повлиял забитый стандарт.

После этого гола нам было сложно вскрыть эту эшелонированную оборону. Моментов мы создали много. Даже слишком много. Больше, чем соперник. Мы отдали все силы этой игре, борьбе.

Самое дорогое – это как болельщики оценили игру. Да, поражение, но они оценили игру, сезон. Спасибо им за поддержку, которая была в течение всего сезона.

Спасибо руководству команды, лично Дмитрию Азарову – губернатору Самарской области. Он всегда был рядом, был на связи. Он был рядом и в трудные минуты, и когда мы побеждали. То, как радовались болельщики, благодарность всем, кто причастен к этому сезону.

– Чем можете объяснить четыре поражения в пяти матчах?

– Так бывает в футболе. Те, кто посмотрит сегодня нарезку моментов, тоже не сможет объяснить. У нас были два разных тайма со «Спартаком», был матч с «Химками». Был незабитый пенальти в матче с «Ахматом». Была великолепная победа над «Динамо». Мы нигде не просели по качеству.

Благодарю своих ребят, они сделали сложную и профессиональную работу. Каждый из ребят прибавил, но может прибавить еще.

– Что можете сказать о своем будущем?

– Мне здесь хорошо. Я готов идти дальше. Но есть вопросы, которые надо решить. Я думаю, руководство их решает.

Я говорю не за себя. Важно сохранить команду. Руководство делает максимум, но я сейчас не знаю всех деталей. Но мне здесь комфортно, в Самаре должна быть сильная команда, – сказал Осинькин.

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