«ПСЖ» ведет переговоры с «Сассуоло» о трансфере Скамакки. Футболистом также интересуется «Арсенал»

проявляет интерес к одному из ведущих футболистов .

Французский клуб находится в процессе переговоров по вопросу потенциального трансфера 23-летнего нападающего , об этом сообщает Sky Sport Italia.

Интерес к итальянскому форварду есть также у «Арсенала». Сообщалось, что английский клуб готов предложить 35 миллионов евро за трансфер нападающего. «Сассуоло» хочет получить 50 миллионов.

В прошедшем сезоне Серии А 23-летний футболист провел 36 матчей и забил 16 голов. Его статистика – здесь.