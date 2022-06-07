«ПСЖ» ведет переговоры с «Сассуоло» о трансфере Скамакки. Футболистом также интересуется «Арсенал»

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«ПСЖ» проявляет интерес к одному из ведущих футболистов «Сассуоло».

Французский клуб находится в процессе переговоров по вопросу потенциального трансфера 23-летнего нападающего Джанлуки Скамакки, об этом сообщает Sky Sport Italia.

Интерес к итальянскому форварду есть также у «Арсенала». Сообщалось, что английский клуб готов предложить 35 миллионов евро за трансфер нападающего. «Сассуоло» хочет получить 50 миллионов.

В прошедшем сезоне Серии А 23-летний футболист провел 36 матчей и забил 16 голов. Его статистика – здесь.

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