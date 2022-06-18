«Кристал Пэлас» сменил год основания клуба на эмблеме – с 1905-го на 1861-й. «Орлы» претендуют на статус старейшего профессионального клуба в мире

претендует на звание старейшего профессионального клуба в мире.

В данный момент футбольная ассоциация Англии считает старейшим клубом мира , основанный в 1857 году и выступающий в нон-лиге (непрофессиональном дивизионе). Самым старым клубом, выступающим в профессиональной лиге, считается , основанный в 1862-м.

После исследования, проведенного Питером Мэннингом, «Кристал Пэлас» изменил год основания клуба на эмблеме – с 1905-го на 1861-й. Основанная тогда команда провела свой первый матч в 1862 году. Если эта дата основания клуба будет признана официальной, «Кристал Пэлас» будет считаться старейшим из ныне существующих профессиональных клубов.