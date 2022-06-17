«Пари НН» продлил аренду хавбека «Локомотива» Берковского до конца сезона-2022/23

Полузащитник Илья Берковский продолжит выступать за «Пари НН» в следующем сезоне.

– Прошлый сезон оцениваю позитивно, учитывая, что он был первым в и для меня, и для нижегородской команды.

Конечно, мог сыграть и лучше. Помешали травмы, которые, к счастью, уже позади.

Спасибо руководству и тренерскому штабу за доверие и за поддержку. Рад, что остался в Нижнем. Город мне очень нравится. В команде все отлично. У нас большой и дружный коллектив.

– Как относишься к переименованию команды в «Пари Нижний Новгород»?

– Положительно, учитывая то, что это делается для развития клуба и для развития футбола в регионе в целом. Мы же будем делать все возможное, чтобы подняться еще выше в турнирной таблице. Ну а моя задача – качественно прибавлять во всех футбольных аспектах, расти и прогрессировать, – сказал Берковский.

Хавбек был арендован у в середине сезона-2020/21 и за это время в чемпионате России сыграл за нижегородцев 22 раза, забив один гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.