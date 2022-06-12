Рис Джеймс о сборной Англии и правах человека в Катаре: «Когда что-то можно улучшить, нам нравится проливать на это свет»

Защитник «Челси» намерен освещать жестокость в отношении рабочих в Катаре.
Рис Джеймс заявил, что игроки сборной Англии будут проливать свет на нарушения прав человека в Катаре в преддверии чемпионата мира.
По словам фулбека, в национальной команде ведется обсуждение на тему того, каким образом можно улучшить информированность по вопросам жестокого обращения с рабочими-мигрантами в стране-хозяйке турнира.
«Когда что-то можно улучшить, нам нравится проливать на это свет. В расположении сборной много разговоров о том, что происходило. Мы точно собираемся повысить осведомленность. Мы еще не решили окончательно, что собираемся делать, – нам нужно и дальше обсуждать это», – сказал футболист.
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