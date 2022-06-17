Галактионов о назначении в «Пари НН»: «У команды амбициозные планы развития. Хотим, чтобы она была узнаваемая»

высказался о своем назначении главным тренером «Пари НН».

При этом он будет совмещать работу в клубе и молодежной сборной России.

– Для нас большая честь работать в прекрасном футбольном регионе, где есть амбициозные планы развития команды. Нам очень интересен этот проект.

– Ваша тренерская философия – комбинационный футбол и игра первым номером?

– Наши победы на европейской арене были одержаны благодаря определенному стилю игры. Мы хотим прививать его и в . Да, – сильный чемпионат. Но европейский уровень еще более сложный. И мы не будем отступать от своих принципов.

У нас есть определенные требования, которые мы хотим применять в работе с командой. Важно, чтобы город жил футболом. Мы очень хотим радовать болельщиков качеством игры, чтобы наша команда была узнаваемая.

Но самое главное – это запредельная самоотдача футболистов, чтобы не было равнодушных, чтобы игроки бились на каждом участке футбольного поля. И, конечно же, по игре наша команда должна быть сильнее соперника.

Нас ждет кропотливая работа, которая обязательно принесет свои плоды, – сказал Галактионов.