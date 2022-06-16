Крал может перейти из «Спартака» в «Герту» Шварца на правах аренды

Полузащитник «Спартака» может продолжить карьеру в Германии.

24-летнего хавбека может арендовать , сообщает Fussball News со ссылкой на Bild.

Берлинскую команду в межсезонье возглавил бывший главный тренер .

Ранее сообщалось, что подписать чеха также хочет , который тренирует , ранее работавший в .

Прошлый сезон Крал провел на правах аренды в , но не сумел пробиться в состав команды.

Полузащитник вышел на поле всего в одном матче . Его статистика – здесь.