Крал может перейти из «Спартака» в «Герту» Шварца на правах аренды

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал может продолжить карьеру в Германии.
24-летнего хавбека может арендовать «Герта», сообщает Fussball News со ссылкой на Bild.
Берлинскую команду в межсезонье возглавил бывший главный тренер «Динамо» Сандро Шварц.
Ранее сообщалось, что подписать чеха также хочет «Лейпциг», который тренирует Доменико Тедеско, ранее работавший в «Спартаке».
Прошлый сезон Крал провел на правах аренды в «Вест Хэме», но не сумел пробиться в состав команды.
Полузащитник вышел на поле всего в одном матче АПЛ. Его статистика – здесь.