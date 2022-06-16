Крал может перейти из «Спартака» в «Герту» Шварца на правах аренды

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Полузащитник «Спартака» Алекс Крал может продолжить карьеру в Германии.

24-летнего хавбека может арендовать «Герта», сообщает Fussball News со ссылкой на Bild.

Берлинскую команду в межсезонье возглавил бывший главный тренер «Динамо» Сандро Шварц.

Ранее сообщалось, что подписать чеха также хочет «Лейпциг», который тренирует Доменико Тедеско, ранее работавший в «Спартаке».

Прошлый сезон Крал провел на правах аренды в «Вест Хэме», но не сумел пробиться в состав команды.

Полузащитник вышел на поле всего в одном матче АПЛ. Его статистика – здесь.

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