Колосков об уходе Бакаева в «Зенит»: «Спартак» отпускает одного из лучших игроков РПЛ, приглашая непонятных личностей из-за границы»

Почетный президент РФС высказался о переходе экс-хавбека «Спартака» в «Зенит».

«Для меня странно, как «Спартак» отпустил Бакаева. Они приглашают каких-то непонятных личностей из-за границы, а своего собственного воспитанника, одного из лучших игроков весенней части чемпионата, отпускают.

Если бы Бакаев был плохим игроком, «Зенит» бы его не подписал. Это лучшая команда за последние четыре года в России, второстепенных игроков она не подписывает. Клуб из Санкт-Петербурга видит в нем перспективу, возможность усиления», — сказал .

В «Зените» будет новый Бакаев. В «Спартаке» он разрывал в контратаках, но впереди – другой стиль