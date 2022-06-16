И.о. главного тренера «Уфы» стал Томаров. Он уже возглавлял команду в 2016-м и 2018-м

Сергей Томаров назначен исполняющим обязанности главного тренера «Уфы».
В тренерский штаб вместе с ним вошли Николай Сафрониди, Артур Шайбеков и тренер по вратарям Ринат Камалов.
Томаров уже руководил «Уфой» в качестве и.о. главного тренера в мае 2016 года после отставки Евгения Перевертайло.
Также Томаров работал главным тренером башкирского клуба с июня по ноябрь 2018-го.
По итогам минувшего сезона «Уфа» вылетела из РПЛ, проиграв в стыковых матчах «Оренбургу» (2:2, 1:2). В конце мая пост главного тренера команды покинул Алексей Стукалов.