И.о. главного тренера «Уфы» стал Томаров. Он уже возглавлял команду в 2016-м и 2018-м

назначен исполняющим обязанности главного тренера «Уфы».

В тренерский штаб вместе с ним вошли Николай Сафрониди, Артур Шайбеков и тренер по вратарям Ринат Камалов.

Томаров уже руководил «Уфой» в качестве и.о. главного тренера в мае 2016 года после отставки Евгения Перевертайло.

Также Томаров работал главным тренером башкирского клуба с июня по ноябрь 2018-го.

По итогам минувшего сезона «Уфа» вылетела из РПЛ, проиграв в стыковых матчах «Оренбургу» (2:2, 1:2). В конце мая пост главного тренера команды покинул Алексей Стукалов.