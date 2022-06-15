Агент Кассьерры «Переговоры с «Зенитом» далеки от соглашения. Но предложения других клубов не рассматриваем»

Агент Матео Кассьерры прокомментировал ход переговоров с «Зенитом».
Ранее появилась информация о том, что нападающий Сочи близок к переходу в команду из Санкт-Петербурга.
«Наши переговоры с «Зенитом» на данный момент далеки от какого-либо соглашения. Но предложения от других клубов мы сейчас не рассматриваем», – заявил Мартин Араоз.
Кассьерра присоединился к «Сочи» минувшим летом, его купили у «Белененсеша» за 1,2 миллиона евро.
В завершившемся сезоне РПЛ форвард забил 14 голов и отдал 4 результативные передачи.