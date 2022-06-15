Агент Кассьерры «Переговоры с «Зенитом» далеки от соглашения. Но предложения других клубов не рассматриваем»

Агент Матео Кассьерры прокомментировал ход переговоров с «Зенитом».

Ранее появилась информация о том, что нападающий Сочи близок к переходу в команду из Санкт-Петербурга.

«Наши переговоры с на данный момент далеки от какого-либо соглашения. Но предложения от других клубов мы сейчас не рассматриваем», – заявил Мартин Араоз.

Кассьерра присоединился к минувшим летом, его купили у «Белененсеша» за 1,2 миллиона евро.

В завершившемся сезоне форвард забил 14 голов и отдал 4 результативные передачи.