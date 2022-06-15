Арсен Захарян: «Персонально переживаю только за Роналду. «Реал» справляется, думаю, мне пока туда тяжело попасть»

Арсен Захарян подтвердил интерес со стороны «Байера».
– Весной писали, что тобой интересуется «Байер». Реально?
– Да, это правда. Была конкретика, мои агенты общались с клубом. Но в итоге не срослось. Не знаю, почему. Но я не расстроился, в «Динамо» мне все нравится, не на что жаловаться.
– Ты ведь болеешь за «Барселону». Реально бы уехал в «Реал», если бы было такое предложение?
– А кто сказал, что я болею за «Барсу»?
– Разве нет? Я видел твою детскую фотку в их форме.
– Мне было тогда всего семь лет, у меня просто была майка Месси. Это же не значит, что я болею за «Барселону». Я вообще персонально переживаю только за Криштиану.
– Ну, кстати, Азар и Бэйл давно сдулись, не смогли стать заменой Криша. Может, уже тебе пора?
– «Реал» пока без меня справляется (смеется). Вон – Лигу чемпионов выиграли. Думаю, мне пока туда тяжело попасть.
– Где ты будешь через год?
– Если помечтать – в Испании, в одном из ведущих клубов Ла Лиги, – сказал 19-летний футболист «Динамо».