Радимов о словах Уткина о Тимощуке: «Полный бред. Он сделал мне 2 билета на финал ЛЧ. Я не попал на игру, но деньги он не взял»

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Уткин в своем телеграм-канале рассказал историю о том, что Тимощук запросил для друзей большое количество билетов на матч с «Баварией» в полуфинале Кубка УЕФА в 2008 году, а позже выяснилось, что эти билеты продавали спекулянты.

– Полный бред, что Тимощук продавал таким образом билеты на тот матч. Я знаю Анатолия только с лучшей стороны – и как профессионала, и как человека.

Ну и расскажу историю: когда «Бавария» играла в финале , Тимощук сделал мне два билета, если не соврать, по тысяче евро каждый.

Я должен был прилететь на матч, забрать билеты на ресепшн в отеле, но я опоздал на самолет и в итоге не попал на игру. Билеты, конечно, пропали, но как я потом ни пытался отдать Тимощуку эти деньги – он их не взял.

– Зачем Уткин все это написал?

– Это я даже обсуждать не буду, – сказал Радимов.