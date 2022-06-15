Дибала и «Интер» согласовали 4-летний контракт. Зарплата вместе с бонусами – 8 млн евро в год

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Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала, вероятно, станет игроком «Интера».

28-летний нападающий сборной Аргентины согласовал с миланским клубом 4-летний контракт с зарплатой 6 млн евро в год, сообщает Football Italia со ссылкой на TyC Sport.

По данным источника, вместе с бонусами Дибала будет получать около 8 млн за сезон.

Футболисту осталось лишь пройти медосмотр в «Интере» и подписать соглашение.

Дибала станет свободным агентом 30 июня, когда истечет срок его контракта с «Ювентусом».

Ранее туринский клуб предлагал форварду новый контракт с окладом 10 млн в год, но в итоге отозвал предложение.

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