Гайич подпишет с ЦСКА контракт по схеме «3+1». Клуб ищет хавбека в Европе, от Оздоева отказались

ЦСКА работает над летними трансферами.
Как пишет инсайдер Иван Карпов, московский клуб подпишет с правым защитником Миланом Гайичем, контракт которого с «Црвеной Звездой» истек этим летом, соглашение по схеме «3+1».
Серб станет единственным новичком ЦСКА к первому сбору. На него поедут все игроки, имеющиеся в распоряжении клуба. Тренер Владимир Федотов, который на прошлой неделе подписал контракт с ЦСКА, но о назначении которого еще не объявили официально, оценит уровень футболистов и выберет тех, кто способен помочь команде. Исходя из решений 55-летнего специалиста будут скорректированы трансферные планы ЦСКА на вход.
После перехода Гайича ЦСКА планирует подписать полузащитника высокого уровня из Европы. Но, скорее всего, появится в клубе перед вторым сбором или на нем. От кандидатуры Магомеда Оздоева, который покинул «Зенит» на правах свободного агента, в московском клубе отказались.
Также руководство армейцев ведет переговоры с «Лиллем» по Юсуфу Языджи. Источники во Франции сообщают, что пока клуб не готов снижать сумму выкупа игрока. Источник в ЦСКА подтвердил эту информацию. На Языджи есть и другие претенденты из Европы, но их тоже отпугивает стоимость игрока.