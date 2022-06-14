Дешам о 4 матчах без побед: «Франции не хватало энергии, свежести. Июнь получился сложным»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подвел итоги матча с Хорватией (0:1).

«Июнь получился очень сложным месяцем, с точки зрения результатов ситуация тяжелая. Нам не хватало сил в матчах с более энергичными командами.

Мы не добились успеха, мы уступали в свежести, темпе, способности бороться. Нужно извлечь из этого урок. Но и серию таких матчей провести тяжело. Когда не хватает свежести, все усложняется.

Мы должны двигаться дальше – в новый сезон», – сказал Дешам.

Франция лишилась шансов защитить титул в Лиге наций и вылетит в лигу В, если уступит Австрии осенью