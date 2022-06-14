Дешам о 4 матчах без побед: «Франции не хватало энергии, свежести. Июнь получился сложным»

Теги Дидье Дешам Сборная Франции по футболу Сборная Хорватии по футболу Лига наций УЕФА Футбол

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подвел итоги матча с Хорватией (0:1).

«Июнь получился очень сложным месяцем, с точки зрения результатов ситуация тяжелая. Нам не хватало сил в матчах с более энергичными командами.

Мы не добились успеха, мы уступали в свежести, темпе, способности бороться. Нужно извлечь из этого урок. Но и серию таких матчей провести тяжело. Когда не хватает свежести, все усложняется.

Мы должны двигаться дальше – в новый сезон», – сказал Дешам.

Франция лишилась шансов защитить титул в Лиге наций и вылетит в лигу В, если уступит Австрии осенью

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные