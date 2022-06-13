«Интер» уведомил «ПСЖ», что не продаст Шкриньяра дешевле 80 млн евро или 70 млн плюс бонусы

«Интер» сообщил «ПСЖ», во сколько обойдется трансфер защитника .

По информации журналиста Альфредо Педуллы, парижане уведомлены о том, что им придется заплатить 80 миллионов евро. Также возможен вариант с 70 млн евро и бонусами.

За 60 миллионов на сегодняшний день «Интер» продать футболиста совершенно не готов.

В завершившемся чемпионате Италии словак провел 35 матчей, забив 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«ПСЖ» снова связывался с «Интером» насчет Шкриньяра. 27-летний защитник – главная цель парижан