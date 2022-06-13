Замглавы МВД Беларуси: «В рядах нацбатальонов Украины около 200 белорусских граждан – в основном футбольных ультрас и участников протестных акций 2020-го»

В МВД Беларуси рассказали о причастности футбольных фанатов к экстремизму.

«Участие белорусов в боевых действиях на территории иностранных государств в составе различных террористических формирований в целом не новое явление для нашей страны. Основная же опасность в том, что помимо военной подготовки и сомнительного опыта вооруженных столкновений им навязывается идеология ненависти к нашей государственности.

По имеющимся данным, в рядах националистических батальонов состоят около 200 белорусских граждан, в основном это так называемые футбольные ультрас и участники протестных акций 2020-го, которые совершили разного рода преступления и смогли скрыться от суда и следствия.

За последний год сотрудники ГУБОПиК (Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией – прим. Sports.ru) пресекли выезд нескольких десятков молодых людей в возрасте до 30 лет, которые поддались идее ложной помощи украинцам, распространяемой радикальными телеграм-каналами, и обещаниям легкого заработка в рядах нацбатов. Материалы в отношении задержанных переданы в следственные органы.

Что касается наших «беглых», которые решили погреть руки на этом конфликте и якобы создать какой-то псевдобатальон, то это в очередной раз лишь подтверждает их несостоятельность как лидеров и наплевательское отношение к белорусам, которых они отправляют в горячие точки.

Следует напомнить: тем, кто все-таки выехал в «незалежную», в лучшем случае грозит уголовная ответственность по целому ряду статей Уголовного кодекса и лишение свободы на длительный срок, а в худшем – смерть от самих же украинских националистов, которые будут использовать их в качестве пушечного мяса», – заявил заместитель министра внутренних дел Беларуси Геннадий Казакевич.