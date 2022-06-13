«Уралу» интересен капитан «Спартака-2» Сунгатулин. Москвичи хотят около 30 млн рублей

интересен футболист .

Клуб из Екатеринбурга проявляет интерес к полузащитнику и капитану «Спартака-2» Фанилю Сунгатулину.

Москвичи готовы рассматривать предложение, если сумма трансфера составит около 30 миллионов рублей.

Контракт футболиста со «Спартаком» рассчитан еще на год. ранее был закрыт.

Сунгатулин по ходу сезона стал привлекаться к первой команде красно-белых и провел один матч в .

В составе «Спартака-2» Фаниль сыграл 32 матча в Олимп-ФНЛ-2021/22, забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи. Подробную статистику 20-летнего хавбека смотрите здесь.