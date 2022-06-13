«Уралу» интересен капитан «Спартака-2» Сунгатулин. Москвичи хотят около 30 млн рублей

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«Уралу» интересен футболист «Спартака».

Клуб из Екатеринбурга проявляет интерес к полузащитнику и капитану «Спартака-2» Фанилю Сунгатулину.

Москвичи готовы рассматривать предложение, если сумма трансфера составит около 30 миллионов рублей.

Контракт футболиста со «Спартаком» рассчитан еще на год. «Спартак-2» ранее был закрыт.

Сунгатулин по ходу сезона стал привлекаться к первой команде красно-белых и провел один матч в РПЛ.

В составе «Спартака-2» Фаниль сыграл 32 матча в Олимп-ФНЛ-2021/22, забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи. Подробную статистику 20-летнего хавбека смотрите здесь.

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