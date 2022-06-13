Энрике о 2:0 с Чехией: «Испания могла убить интригу еще в 1-м тайме, если бы реализовала пару моментов»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике подвел итоги матча с Чехией (2:0) в наций.

«Я рад за многих игроков. Сегодня они провели отличный матч. Мы могли убить интригу еще в первом тайме, если бы реализовали еще пару моментов. Пришлось попотеть, потому что соперник играл на высоком уровне.

Хочу поблагодарить болельщиков в Малаге – атмосфера была замечательной. С самого начала, в день приезда сюда, нам оказали радушный прием. Повсюду были испанские флаги и красные футболки. Играть в такой атмосфере – одно удовольствие», – сказал Энрике.

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